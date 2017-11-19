أخبار مصر- سماء المنياوي

انطلقت صباح اليوم الأحد بالجمهورية التونسية أعمال الدورة التدريبية في مجال تنمية القدرات السياسية للمرأة العربية والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية في الفترة من 19-25 نوفمبر 2017.

وفي هذا الاطار ألقت الأستاذة سنية عباسي مديرة إدارة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بوزارة المرأة والأسرة والطفولة ونقطة اتصال المنظمة بالجمهورية التونسية كلمة المنظمة، أوضحت فيها الاهتمام الكببير الذي توليه المنظمة لتمكين المرأة في المجال السياسي من خلال برنامج متكامل يهتم ببناء قدرات المرأة العربية في هذا المجال ايمانا من المنظمة أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية هو ضمانة أساسية للمطالبة بحقوقها والحفاظ على مكتسباتها في شتى المجالات.

يتضمن برنامج الدورة التدريبية موضوعات عن أوضاع المرأة العربية في زمن الأزمات الكبرى والتحولات ودورها في التأثير على المسارات، علاقات وأدوار النوع الاجتماعي وتأثيرها على اتخاذ القرارات، المرأة العربية ومشاركتها في الأحزاب والتنظيمات السياسية، المرأة العربية والتنظيمات النقابية والمهنية، المرأة العربية ووسائل الإعلام السياسي.

وتعد الدورة استكمالاً لمسار العمل في برنامج عمل المنظمة لعام 2017 الذي يهدف إلى عقد ملتقيات وأنشطة على المستوى الوطني في كل دولة بدلا من الاكتفاء بالمستوى الإقليمي سعيا لتكريس وتوسيع حضور منظمة المرأة العربية في الدول الأعضاء ومزيدا من التعريف برسالتها نحو دعم ونهوض المرأة العربية على أوسع نطاق.

ومنذ عام 2010 عقدت المنظمة عدة دورات لتنمية قدرات المرأة العربية في المجال السياسي مستهدفة الكوادر النسائية في الدول العربية من أجل صقل مهاراتهن وزيادة معارفهن بالشأن العام تعزيز الثقافة السياسية لدى المنخرطات في مجال السياسة أو اللاتي وصلن إلى مواقع المسؤولية والقيادة .

ويعتمد التدريب في الدورة على الدليل التدريبي الذي أصدرته المنظمة بعنوان “دليلي إلى المشاركة السياسية الفاعلة” .