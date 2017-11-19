القاهرة - أ ش أ

أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن نسبة ما تم تجمعية وكبسه من قش الأرز ارتفع من 13 % العام الماضي إلى 15 % العام الجاري, وأن نسبة ما تم تجميعه من الأهالي بلغ 64% مقارنة ب`61% العام الماضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير البيئة, اليوم الأحد, لعرض نتائج ومؤشرات جهود الوزارة في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2017.

ولفت فهمي إلى أن النسب المئوية لعدد الساعات الساكنة والخفيفة وهي المهيئة لتركيز الملوثات لعام 2017 بلغت 9ر17 % وهى أعلى من نفس الفترة من عام 2016 التي بلغت 8ر14% وبالتالي العوامل الجوية كانت سيئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي إلا أننا استطعنا تحقيق نجاح ملموس نتيجة للجهود المبذولة هذا العام على أرض الواقع.

وأشار فهمي إلى ارتفاع نسب تجميع قش الأرز هذا العام لتصل إلى 79% من إجمالي الكميات المنزرعة هذا العام, وهذا يعني أن ما تم حرقه يبلغ نحو 21% وبلغ إجمالي عدد الحرائق 3125 مقارنة ب`5046 العام الماضي, لافتا كذلك إلى مؤشر التفتيش على المنشآت الصناعية حيث زادت نسبة التفتيش بمقدار 104 في المائة حيث تم التفتيش على 8883 منشأة مقارنة ب`4342 منشأة العام الماضي.

وقال فهمى إن عدد المحاضر المحررة هذا العام بلغت 1070 مقارنة ب`12040 العام الماضي, وزادت حملات التوعية البيئية بنسبة 136 في المائة. كما أشار فهمى إلى أن عدد ساعات المستويات غير المقبولة بلغت 182 ساعة بزيادة 27 ساعة عن العام السابق وجاءت أقل من عام 2012 ب`223 ساعة.