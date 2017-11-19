اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد اتفاقيتين مع عبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لدعم مشروعات بشمال سيناء، بقيمة اجمالية 17.5 مليون دينار كويتى ما يوازى نحو مليار جنيه.

جاء ذلك على هامش زيارة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الرسمية إلى دولة الكويت، بحضور غدير حجازى، مساعدة الوزيرة.

وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاق الاول، هو تمويل مشروع توصيل شبكات وروافع مياه الشرب بمدينة العريش بقيمة 12.5 مليون دينار كويتي، في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية شبه جزيرة سيناء.

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