القاهرة-اخبار مصر

صرح رئيس نادي طنطا المحاسب فايز عريبي اليوم الأحد, بأن مجلس إدارة النادي قرر صرف 3 مكافأة آلاف جنيه لكل لاعب في حالة الفوز على الاتحاد السكندرى في المباراة التي تقام يوم,الثلاثاء المقبل بملعب الاتحاد السكندرى بالاسكندرية ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأضاف عريبي أنه اجتمع باللاعبين والجهاز الفنى بقيادة خالد عيد وطالبهم بالعودة الى الانتصارات ونسيان مبارتى حرس الحدود والاسماعيلى مؤكدا أن الخسارة ما هى إلا كبوة وتمر وطالبهم بالتركيز في المرحلة القادمة ومواصلة الأداء الجيد لتعويض هزيمة الفريق من الاسماعيلى .وانهاء الدور الاول فى مركز متقدم .

وأكد أنه واثق في قدرة اللاعبين على العودة للانتصارات والعودة من الاسكندرية بنتيجة ايجابية ومواصلة الأداء الجيد والوصول إلى النقطة 14 من أجل المنافسة على مركز متقدم.