أخبار مصر - شيماء صالح

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد،برئاسة على عبد العال على تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نائب الوزير بنظام نائب الوزير فى مجموعه بعد إضافة موافقة البرلمان على تعيين نائب الوزير.

وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يضع عبارة “موافقة البرلمان” على تعيين نائب الوزير الأمر الذى لفت إليه “عبد العال” موضحا أنه إذا أغفلت موافقة البرلمان عليهم باعتبارهم جزءا من الحكومة التى تعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب ضرورة سيكون هناك إذا عوار فى النص ينصرف على الاختصاصات التى حددها رئيس الوزراء له.

وأصبحت المادة تنص على : يجوز تعيين نائب للوزير ينوب عنه فى اختصاصاته فى الوزارة أو في بعضها وذلك بعد موافقة مجلس النواب ويجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنه نائبة فى حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس. وتعين اختصاصات نائب الوزير بقرار من مجلس الوزراء.

وأرجأ عبد العال الموافقة النهائية على مشروع القانون باعتباره مكملا للدستور مما يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء.