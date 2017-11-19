القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر غدا الاثنين السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، يصاحبها سقوط الأمطار والطقس دافىء شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد وعلى البحر المتوسط مما يؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وتوقع خبراء الارصاد ان تكون درجة الحرارة العظمى في القاهرة 24 والصغرى 17، والاسكندرية 23 و15، مطروح 23 و12، والاسماعلية 24 و16، وشرم الشيخ 27 و22، والغردقة 27 و20.