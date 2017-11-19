بغداد - أ ش أ

عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، على عبوات ناسفة، ومواد متفجرة خلال عملية تفتيش جنوبي بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد أن القوات الأمنية تمكنت خلال تفتيش في منطقة (الفتوح) ضمن قاطع جنوب بغداد من العثور على (10) عبوات ناسفة و(23) قذيفة و(4) قنابل ورمانات مختلفة الأنواع, بالإضافة إلى إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.

فقد ألقت قوة أمنية عراقية القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في مدينة (الصدر) شرقي العاصمة بغداد بقضية خطف وقتل أحد المواطنين.