اخبار مصر- نهى حمودة

اكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان مصر تستضيف مؤتمر دولي لرفع قدراتها في حماية المستهلك لافتا الى ان تجربة مصر الناجحة في مجال حماية المستهلك جعل الكوميسا تتواصل مع مصر وطلبوا تنظيم مؤتمر لعرض التجربة المصرية بحضور منظمات دولية

وقال ” نحاول ان نوحد مفاهيم حماية المستهلك في العالم كله .. والامم المتحدة اصدرت محددات وخطوط محددة لعمل حماية المستهلك للدول وشددت على ان اول معيار هو القضاء على الفقر بالاضافة الى التزام الدول الكبرى بدعم الدول النامية ”

من جهته ذكر جورج لبميئي الرئيس التنفيذي للمنافسة وحماية المستهلك في الكوميسا في لقاء لبرنامج صباح الخير يامصر اليوم الاحد ان الكوميسا تنظم هذا المؤتمر والذي يعد الاول معربا عن شكره لحسن الضيافة في مصر

واشار الى ان برنامج الكوميسا الاساسي يهدف الى عمل اصلاح قانوني قوي لسياسات المنافسة وسياسات المستهلك وانه تم العمل فعلا منذ خمس سنوات في ذلك لافتا الى ان المنافسة تفيد المستهلك وعملنا هو تشجيع المنافسة لحماية اكثر للمستهلك