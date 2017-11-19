تفاضل لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ، برئاسة عصام عبد الفتاح، بين الثلاثى محمود البنا ومحمد فاروق وأمين عمر، لإدارة مباراة الأهلى والإسماعيلى المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى والمقرر إقامتها غدا الاثنين.

ومن المقرر أن يحسم عصام عبد الفتاح المتواجد حالياً فى الكونغو اسم الحكم خلال الساعات المقبلة، قبل الإعلان عنه رسمياً من قبل اتحاد الكرة.

يذكر أن الأهلى يحتل المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط جمعها من تعادل و3 انتصارات وله أكثر من مباراة مؤجلة، فيما يتصدر الدراويش قمة المسابقة برصيد 20 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادلين.