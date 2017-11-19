الغردقة - أ ش أ

وجه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، بتشكيل غرف عمليات بجميع مدن المحافظة تحسبا لتداعيات هطول الأمطار المحتملة، وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض جنوب محافظة البحر الأحمر لسقوط أمطار خلال الأيام القادمة.

وكلف المحافظ – حسب بيان للمحافظة اليوم الأحد- رؤساء المدن والأحياء بتشكيل غرفة عمليات بكل مدينة والقطاعات الحيوية، وأكد ضرورة التنسيق الكامل بين المدن وبين الأجهزة والقطاعات المختلفة بالمحافظة تحسبا لأي طارئ .

من ناحية خري، عززت الأجهزة الأمنية والمرورية بالبحر الأحمر من استعدادها بالتواجد المروري على كافة الطرق والمحاور والتنبيه على قائدي المركبات بعدم تجاوز السرعات المقررة والالتزام بالتعليمات المرورية حفاظا على أرواحهم.. كما استعدت مديرية الشئون الصحية تحسبا لوقوع حوادث بتجهيز وحدات الإسعاف ورفع درجة الاستعداد الدائم فيها.