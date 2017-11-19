رام الله - أ ش أ

اقتحم 47 مستوطنا يهوديا متطرفا اليوم /الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة).

وأكد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشئون المسجد الأقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب – في تصريح – إن اقتحامات المستوطنين المتزمتين نفذت في وقت باكر من ساعات الصباح الأولى اليوم بحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأوضح الخطيب أن الاقتحامات تمت من جهة باب المغاربة, عبر مجموعات صغيرة, ونفذت جولات مشبوهة واستفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حالة من الغضب والتوتر الشديدين سادت في المكان.