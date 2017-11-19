أخبار مصر - شيماء صالح

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن بنظام نائب الوزير وذلك من حيث المبدأ.

وارجعت الحكومة تقدمها بمشروع القانون إلى أن رئيس الوزراء اصبح هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وذلك كله وفقا للدستور فى مادته 163، لافتا الى ان نائب الوزير ضمن اعضاء الحكومة طبقا لنص الفقرة الاولي من المادة 163.

من جانبه، شدد عبد العال على أن الموافقة على مشروع القانون ضرورة باعتباره مرتبطا بالدستور الذى تم تعديله ويجب ان يتماشي النص القانوني له.