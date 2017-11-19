القاهرة - أخبار مصر

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والمعروفة اعلاميا بقضية التخابر مع حماس.

وكشفت التحقيقات عن تورط أعضاء مكتب إرشاد الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، في ارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.