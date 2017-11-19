اخبار مصر- نهى حمودة

أكد الشيخ احمد تميم المراغي من علماء الازهر الشريف على اهمية بناء الاوطان في الاسلام ولفت الى ان النبي بدأ بناء الاوطان منذ ان غادر الرسول مكة بعد 13 عاما من الدعوة الى المدينة ليبني وطنا جديدا ويبني امة ويؤسس لبناء الامة

واوضح في لقاء لبرنامج صباح الخير يامصر اليوم الاحد ان الرسول اسس الرجال في مكة واسس المساجد في المدينة وشدد على ان بناء الوطن في الاسلام ليس بالشعارات وانما بالعمل والاخلاص فيه

وأضاف ” حب هذا الوطن من الدين والدفاع عنه من الدين واعلى شهادة منه في القتال لأعداء الدين ومن يحرسون الاوطان بشرهم الله بالجنة فهنيئا لهؤلاء الرجال المخلصين لهذا الوطن”