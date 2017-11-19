اخبار مصر - نجلاء عزت

شهد كوبرى 6 اكتوبر كثافات مرورية بالاتجاهين أمام القادم من مدينة نصر لرمسيس والعكس، وينصح التوجه لنفق الأزهر، وايضا طريق الأوتوستراد ومنطقة زهراء المعادى وشارع الخمسين شهد كثافات مرورية شديده لاغلاق نفق الزهراء لإصلاحه ، فى ظل تواجد مرورى مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات.

ومن جانبه اكد العقيد محمد البندارى مشرف غرفة مرور القاهرة ان كثافات ظهرت بطريق الكريمات اتجاه بنى سويف بعد اغلاقة بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لوجود شبورة مائية تعمل على إعاقة الرؤية والقيادة، وذلك للقادم من القاهرة وفى طريقه إلى الصعيد لحين انقشاع الشبورة.

واضاف ان الطريق الدائرى شهد كثافات لحادث تصادم سيارتين بالقرب من منزل قليوب فى الاتجاه من السلام إلى مناطق الجيزة،وبمحور الثورة أمام المتجه لطريق السويس الصحراوى ومصر الجديدة،ومحور التسعين لنفق الأزهر، ومناطق وسط المدينة، ويفضل التوجه لمحور المشير طنطاوى كبديل جيد لحين تصفية الكثافات المرورية.

وتباطأت الحركة المرور بمحور صلاح سالم، بسبب حركة الأتوبيسات الخاصة أعلى محور العروبة، ويفضل اتخاذ السيارات إلى محور النصر اتجاه مطار القاهرة للإلحاق برحلات الطيران ، كما ظهرت كثافات أعلى طريق السويس الصحراوى والزراعى للمتجه من الأقاليم حتى مناطق القاهرة وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية متوسطة بسبب زيادة الأحمال فى الاتجاهين.

وشهد أعلى كوبرى 15 مايو أمام القادم من الجيزة حتى القاهرة كثافات ، وأعلى كوبرى عباس أمام القادم من الجيزة ويفضل التوجه لكوبرى أكتوبر أو الجامعة كبديل جيد، وظهرت كثافات بشوارع وميادين المعادى وبتقاطع مصطفى النحاس مع الحسن المأمون .