القاهرة - اخبار مصر

أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الدولة المصرية تسعى إلى تكوين جهاز إداري حكومي كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والإستجابية.

وأضافت السعيد ان الهدف من هذه الخطوة تقديم خدمات ذات جودة عالية،يعلي من رضاء المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية”.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مساء أمس السبت مع وفد من البنك الدولي، لبحث سبل التعاون بين الدولة المصرية والبنك في الفترة القادمة.

من جانبه أكد أسعد علام، مدير مكتب البنك الدولي بالقاهرة استعداد البنك دعم مصر لتحقيق رؤيتها وخطتها المستقبلية في العديد من الملفات.

وأكدت السعيد إن الحوكمة وتطوير وتحديث الجهاز الاداري هما العمود الفقري للتقدم المؤسسي، وانه تم الانتهاء بالفعل من قانون الخدمة المدنية وأن الدولة في طريقها لاستحداث وحدات متخصصة للموارة البشرية.

يُذكر أن مجموعة البنك الدولي هي مجموعة مؤلفة من خمس منظمات عالمية، مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل إنفاقة، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي.