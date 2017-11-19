القاهرة - أ ش أ

بدأت وزارة القوى العاملة اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات راغبي العمل بنيجيريا، من الأطباء المصريين من 3 تخصصات طبية للعمل بجامعة ولاية يوبي بنيجيريا الاتحادية، والرواتب تحدد حسب الخبرة.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن التخصصات المطلوبة كيمياء حيوية الطبية، وعلم التشريح البشري، وعلم الفيسيولوجيا، والمؤهل أستاذ جامعي لا يقل خبرة عن 3 سنوات، والسن من 30 إلى 60 سنة من الجنسين.

تقدم الطليات إلى الإدارة العامة للتشغيل – قسم تلبية الاحتياجات بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر القاهرة، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقاً بها البيانات الشخصية للمتقدم.