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رصدت وزارة الدفاع الأرجنتينية اليوم / الأحد 7 محاولات اتصال فاشلة عبر الأقمار الصناعية يعتقد أنها من الغواصة المفقودة.

وأوضحت الوزارة ان محاولات الاتصال التي يعتقد أنها من الغواصة “سان خوان” استمرت بين 4 و36 ثانية في الصباح وبعد الظهر، مشيرة إلي أن طاقم الغواصة المؤلف من 44 فردا يحاول استعادة الاتصال.

وأضافت الوزارة أنها تعمل على رصد الموقع مع شركة أمريكية متخصصة في الاتصالات بالأقمار الصناعية.

وقد أفاد موقع مؤسسة “المعهد البحري العسكري” غير الحكومية بأن طائرة أبحاث تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” تشارك في عملية البحث عن غواصة “سان خوان” الحربية الأرجنتينية المفقودة.

وكانت الغواصة في طريقها من ميناء أوشوا إلى مدينة مار دل بلاتا أثناء انقطاع الاتصال بها، ويبلغ طولها 66 مترًا وتصل سرعتها إلى 25 عقدة وقد صنعت في ألمانيا عام 1985.