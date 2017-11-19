نيويورك-وكالات

حذر بحث طبي من سلبيات العادة الغذائية كسرعة تناول الطعام, والمؤثرة في زيادة تراكم الكيلو جرامات لتدفع نحو البدانة.

وأكدت الأبحاث الطبية, أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام ببطء, يصبحون أقل عرضة للإصابة بالبدانة أو تطوير متلازمة التمثيل الغذائي المرتبطة بمجموعة من الأمراض مثل السكري والقلب, فضلا عن عوامل الخطر للإصابة بالسكتة الدماغية.

وأوضح الباحث تاكايوكي ياماجي من جامعة هيروشيما أن تناول الطعام ببطء يقلل من معدلات البدانة, موضحا “عندما يأكل الناس بسرعة, لا يميلون إلى الشعور بالشبع, مما يزيد احتمال الإفراط في تناول الطعام, ويسبب تناول الطعام بسرعة تقلبات أكبر في الجلوكوز, وقد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين”.