اخبار مصر- نهى حمودة

انتقد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صاحبة الفيديو المتداول على صفحات السوشيال ميديا والمعروف باسم “عندى ظروف” ، معلناً رفضه القاطع أن تستخدم مهنة التدريس في مثل هذه الفيديوهات المنافية للآداب .

وأعرب نقيب المعلمين عن غضبه تجاه صاحبة هذا الفيديو ، مضيفاً أن مكانه مباحث الآداب لأنه يعتبر “فيلم جنسى” فاضح، والنقابة لم ولن تتواني في إتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على حقوق المعلمين والمعلمات ، لافتاً إلى أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام .

وأكد “الزناتي” أنه من غير المقبول تصوير معلمات مصر كما جاء في هذا الفيديو المبتذل الذي يدعو إلى الرذيلة، مشيراً إلى أن المعلمات صاحبات رسالة سامية وهن أطهر بكثير من هؤلاء المنحرفات أخلاقياً .

وطالب نقيب المعلمين ، مجلس النواب بضرورة سن تشريع لحماية المعلمين أدبياً من بعض الأعمال الغنائية والدرامية ، التي تتناول المعلمين والمعلمات بشكل يسئ إلى مربي الأجيال ، في محاولة رخيصة للإنتقاص من مكانة المعلم، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة، ضد أصحاب الفن الهابط، الذين يسيئون للمجتمع، بظواهرهم الغريبة بغرض الشهرة، دون النظر لموروثاتنا الثقافية والحضارية .

وأعرب ” الزناتي ” عن شكره للواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ، لمتابعة الوزارة للواقعة وسرعة القبض على صاحبة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، مطالباً الجهات المعنية بحذف هذا الفيديو من تلك المواقع، ومكلفاً الشؤون القانونية بالنقابة برفع دعوى قضائية ضدها .