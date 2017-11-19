برلين-أش أ

فازت مدينة “جورليتس” شرق ألمانيا بجائزة أفضل موقع للتصوير السينمائي في أوروبا, حيث تفوقت على عدة أماكن أخرى, ومنحتها الجائزة شبكة لجنة الأفلام الأوروبية في البرلمان الأوروبي في بروكسل لأحسن موقع تصوير بالقارة.

وواجهت جورليتس منافسة من 10 مواقع أخرى من بينها أماكن في كرواتيا وأسبانيا حازت على شهرة لظهورها في مسلسل صراع العروش الذي تكلف مليارات الدولارات.

وتقع مدينة جورليتس على مسافة 100 كيلومتر شرقي مدينة دريسدن على الحدود البولندية في أقصى شرق ألمانيا ويقطنها 56 ألف نسمة وبها قرابة 3500 معلم تاريخي تمتد على 500 عام من عصر النهضة إلى الفن الحديث .

وتعد المدينة مقصدا شهيرا لصناع الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية على المستوى الدولي منذ الخمسينيات من القرن الماضي.