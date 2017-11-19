القاهرة - أخبار مصر

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– الإليزيه: ماكرون يجري اتصالا بالسيسي لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط

– “التربية والتعليم” يعتمد نتيجة قبول فصول الطاقة الشمسية بأسوان

– السفير الإيطالي بالقاهرة: مصر وإيطاليا شريكان في الحرب على الإرهاب

– شرطي فرنسي يطلق النار على عائلة رفيقته ثم ينتحر بباريس

– جنرال امريكي: لن اطيع “ترامب” باستخدام السلاح النووي

– وفاة النائب العام الاسباني الملاحق للزعماء الانفصاليين الكاتالونيين

– مقتل ستة مسلحين وجندي في معركة بالشطر الهندي من كشمير

– العبادي: الإنتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها الدستوري