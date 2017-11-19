نشرة الصباح من اخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
أهم الاخبار:
– الإليزيه: ماكرون يجري اتصالا بالسيسي لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط
– “التربية والتعليم” يعتمد نتيجة قبول فصول الطاقة الشمسية بأسوان
– السفير الإيطالي بالقاهرة: مصر وإيطاليا شريكان في الحرب على الإرهاب
– شرطي فرنسي يطلق النار على عائلة رفيقته ثم ينتحر بباريس
– جنرال امريكي: لن اطيع “ترامب” باستخدام السلاح النووي
– وفاة النائب العام الاسباني الملاحق للزعماء الانفصاليين الكاتالونيين
– مقتل ستة مسلحين وجندي في معركة بالشطر الهندي من كشمير
– العبادي: الإنتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها الدستوري
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