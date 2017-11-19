صحافة عربية: السعودية: تصريحات خارجية ألمانيا لا تدعم استقرار المنطقة
أخبار مصر - الاحد 19 نوفمبر 2017
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