اوتاوا - أ ف ب

اعلن رئيس القيادة الاستراتيجية للجيش الاميركي جون هايتن السبت انه لن يطيع امر الرئيس الاميركي دونالد ترامب باستخدام السلاح النووي في حال كان هذا الامر “غير قانوني”.

وردا على سؤال عما سيفعله في حال وجه اليه ترامب امرا باستخدام السلاح النووي، قال هايتن “انا مكلف تقديم النصح للرئيس وهو يخبرني بما يجب علي ان افعل.

واذا كان (الامر) غير قانوني ساقول له سيدي الرئيس، هذا غير قانوني وسيجيبني ما هو (الاجراء) القانوني إذاً؟ وهنا سنتحدث عن الخيارات (…) الامر ليس معقّدا الى هذا الحد”.

واضاف هايتن خلال منتدى امني بهاليفاكس الكندية “إنها مهمة عسكرية ووظيفة عسكرية. فإذا نفذنا امرا غير قانوني، نخاطر بدخول السجن مدى الحياة”.

تأتي تصريحات هايتن في وقت كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد توعّد بوقت سابق كوريا الشمالية “بالنار والغضب” وذلك على خلفية تجاربها النووية.