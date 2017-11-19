مدريد - أ ف ب

توفي النائب العام الاسباني خوسيه مانويل مازا السبت في بوينوس ايرس، حسبما افاد مكتب النائب العام.

ومانويل مازا هو الذي كان قد دفع باتجاه اجراء ملاحقات قضائية بحق الزعماء الكاتالونيين الداعين الى استقلال اقليمهم عن اسبانيا.

واوضح متحدث باسم النائب العام لوكالة فرانس برس ان مانويل مازا البالغ السادسة والستين توفي بمستشفى بالعاصمة الارجنتينية ادخل اليه قبل ساعات من جراء اصابته ب “عدوى”.

وقد اشاد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي بمانويل مازا، معبرا له عبر تويتر عن “الامتنان والشكر” من اجل عمله “بخدمة الدولة”.

وفي إسبانيا، يعيّن مدعي عام الدولة من جانب الملك بناء على اقتراح من الحكومة.