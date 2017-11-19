أسوان - أ ش أ

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة القبول في الفصول الملحقة الجديدة للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان التي يتم افتتاحها هذا العام لأول مرة بالمحافظة.

وقال مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إن الدراسة تبدأ اليوم الأحد في تخصص (فني تركيب وصيانة طاقة شمسية) كفصول ملحقة على مدرسة بنبان الثانوية المشتركة التابعة لإدارة دراو التعليمية.

وأضاف أنه تم إجراء الاختبارات والمقابلات الخاصة للمتقدمين من حملة الشهادة الإعدادية, حيث تم الموافقة على اختيار 120 طالبا في التخصص الفني الجديد بواقع أربعة فصول دراسية ملحقة بمدرسة بنبان الثانوية المشتركة (فصلين بنين وفصلين بنات) , مؤكدا السعي – خلال الفترة القادمة – لافتتاح هذا التخصص في باقي الإدارات التعليمية

على مستوى المحافظة لخدمة أكبر مشروع للطاقة الشمسية مقام بالمحافظة بمنطقة بنبان غربي النيل بأسوان بإجمالي ألفي ميجاوات سيتم إضافتها للشبكة القومية للكهرباء في مصر.