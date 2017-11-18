أسيوط - أ ش أ

أقيمت اليوم السبت، بدير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط صلوات طقس تجليس أسقف ورئيس الدير الجديد الأنبا بيجول، وشارك في تجليس الأسقف الجديد 22 من الآباء المطارنة والأساقفة ولفيف من الآباء الكهنة والرهبان، بحضور الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك.

يذكر أن الأنبا بيجول تمت تعيينه أسقفا ورئيسا لدير المحرق ورزقة الدير وعزبة توما، الأحد الماضي بيد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية و102 من أحبار الكنيسة في قداس أقيم بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وسيم معه ثلاثة أساقفة آخرون.