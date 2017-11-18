الإسكندرية - أ ش أ 

أكد سفير إيطاليا بالقاهرة جيامباولو كانتيني أن  مصر وإيطاليا تتحدان وتتعاونان معا في الحرب على الإرهاب , ويجمع الجانبين في هذا  الشان فكر واحد.

وأضاف السفير – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت – نسعى من خلال التعاون  والتشارك مع الجانب المصري لإيجاد الحلول لقضايا الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية  , إضافة إلى إقرار السلام في ليبيا.

وثمن السفير الإيطالي دور مصر الإقليمي , قائلا “مصر تلعب دورا هاما في المنطقة”.  وحول العلاقات المصرية – الإيطالية , أوضح أن قدومه إلى القاهرة وزيارته اليوم إلى  الإسكندرية يؤكد المستقبل الجيد للعلاقات بين الجانبين.