الإسكندرية - أ ش أ

أكد سفير إيطاليا بالقاهرة جيامباولو كانتيني أن مصر وإيطاليا تتحدان وتتعاونان معا في الحرب على الإرهاب , ويجمع الجانبين في هذا الشان فكر واحد.

وأضاف السفير – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت – نسعى من خلال التعاون والتشارك مع الجانب المصري لإيجاد الحلول لقضايا الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية , إضافة إلى إقرار السلام في ليبيا.

وثمن السفير الإيطالي دور مصر الإقليمي , قائلا “مصر تلعب دورا هاما في المنطقة”. وحول العلاقات المصرية – الإيطالية , أوضح أن قدومه إلى القاهرة وزيارته اليوم إلى الإسكندرية يؤكد المستقبل الجيد للعلاقات بين الجانبين.