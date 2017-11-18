روما - رويترز

فاز روما بأول مباراة قمة منذ اعتزال صانع اللعب الكبير فرانشيسكو توتي عندما أحرز راديا ناينجولان هدفًا ليمنحه الانتصار 2-1 على غريمه لاتسيو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وهز الفريقان الشباك من ركلتي جزاء إذ أحرز دييجو بيروتي لروما وتشيرو ايموبيلي للاتسيو وهو هدفه 15 في الدوري هذا الموسم.

ووضعت الهزيمة حدًا لسلسلة انتصارات لاتسيو في تسع مباريات متتالية بجميع المسابقات فيما حقق روما فوزه السادس على التوالي.

كما ساعد الفوز روما على التقدم فوق لاتسيو إلى المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 12 مباراة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي.

واعتزل توتي في نهاية الموسم الماضي بعد 25 عامًا مع روما ومشاركته في 44 مباراة قمة وهو رقم قياسي وشاهد المباراة من المدرجات.

وبعد شوط أول بدون أهداف أخذ روما زمام المبادرة بعدما تقدم بهدفين عبر بيروتي وناينجولان في أربع دقائق.

ونفذ بيروتي ركلة جزاء بنجاح بعد إعاقة من باستوس مدافع لاتسيو لظهير روما الأيسر الكسندر كولاروف ثم هز ناينجولان الشباك بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء.

واحتسبت ركلة جزاء ضد روما عندما حاول كوستاس مانولاس إبعاد تمريرة عرضية بصدره لكنها اصطدمت بذراعه.

وبعد استشارة حكم الفيديو احتسب الحكم ركلة جزاء نفذها ايموبيلي بنجاح في الدقيقة 72.