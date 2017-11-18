طنطا - أ ش أ

صرح مدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة بأن مباحث الغربية شنت حملة، اليوم السبت، أسفرت عن ضبط 69 هاربا من أحكام جنائية وجنح حبس وغرامات، و7 متهمين هاربين من قضايا سرقة وشروع في قتل، وبندقية خرطوش وطبنجة و5 فرد خرطوش.

وأضاف حسونه أن الحملة أسفرت أيضا عن ضبط 7 قضايا اتجار مواد مخدرة و20 قطعة سلاح أبيض، وكذلك ضبط 40 قضية مرافق عامة و45 تموينية، و30 سياره بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير و31 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص، وتحرير 103 مخالفات انتظار خاطئ.