طنطا - أ ش أ

صرح وكيل وزارة التموين بالغربية سامح هنداوي بأنه تم ضخ 2095 طن مواد بترولية (سولار وبنزين 80 و92)، على مستوى المحافظة، اليوم السبت.

وأضاف هنداوي أنه تم أيضا ضخ 55 ألف اسطوانة غاز، بواقع 52 ألف أسطوانة بوتاجاز منزلي، و3 آلاف اسطوانة غاز تجارية زنة 25 كيلو ، وأشار إلى أنه تم صرف جميع فرق نقط الخبز من مواد تموينية، بالإضافة إلى صرف 70% من المقررات التموينية للمواطنين.

وأكد تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود والأسواق ومحلات صرف المقررات التموينية على مستوى المحافظة، محذرا كل من يتلاعب بالأسعار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.