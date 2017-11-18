سريناجار (الهند) - أ ف ب

قتل ستة أشخاص يشتبه في انهم متمردون وأحد عناصر القوات الخاصة الجوية الهندية اليوم السبت جراء تبادل لإطلاق النار في الشطر الهندي من كشمير، أدى كذلك إلى جرح جندي هندي.

وبدأ إطلاق النار عندما ضرب الجنود طوقًا أمنيًا في أحد أحياء منطقة هاجين الشمالية بعد ورود معلومات بوجود مسلحين مختبئين هناك، كما أعلن المتحدث باسم الجيش الكولونيل راجيش كاليا.

وقال كاليا “قتل في المواجهة ستة إرهابيين”.

وأضاف “استشهد جندي في سلاح الجو الهندي وجرح جندي آخر في الجيش”.

ويوم الجمعة قتل مسلح وشرطي في ضواحي مدينة سريناجار جراء تبادل لإطلاق النار.

وكشمير مقسمة منذ عام 1947 بين الهند وباكستان، وتطالب كل منهما بالسيادة الكاملة عليها.

وتقاتل جماعات مسلحة منذ عقود القوات الهندية في المنطقة، مطالبة بالاستقلال أو الحاق المنطقة بباكستان.

وخلفت الإشتباكات آلاف القتلى معظمهم من المدنيين.

وتتهم نيودلهي إسلام آباد بإرسال مقاتلين عبر الحدود إلى كشمير من أجل شن هجمات ضد قواتها.

وتنفي إسلام آباد الإتهامات مؤكدة أنها تقدم الدعم الدبلوماسي فقط للناشطين الكشميريين من أجل حقهم في تقرير مصيرهم.