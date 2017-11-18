الأقصر - أ ش أ

افتتح مساء اليوم السبت معرض الفنانة التشكيلية الأمريكية فيكي تسمر , تحت عنوان (الإنسانية هي عائلة في جميع أنحاء الكون) في مكتبة مصر العامة بالأقصر بحضور كل من الدكتور صالح عبد المعطي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي – فرع الأقصر , ومحمد عثمان رئيس غرفة شركات السياحة , ومحمد عباس مدير عام مكتبة مصر العامة.

ويضم المعرض عددا من اللوحات التي تعبر عن مصر والجمال والزي الفرعوني , ويستمر المعرض حتى 23 من نوفمبر الجاري , وشارك في حفل الافتتاح أساتذة من كلية الفنون الجميلة وكلية الآثار ونقابة المرشدين بالأقصر وعدد من المهتمين بمجال الفن التشكيلي.

وخصصت فيكي جزء من إيرادات المعرض لصالح مرضى السرطان بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر. يذكر أن فيكي فنانة تشكيلية أمريكية , بدأت ترسم لوحاتها الفنية المعبرة عن الحضارة الفرعونية , منذ ما يقارب الثلاثين عاما , تحت عنوان “عائلة الأرواح”.