القاهرة - أ ش أ

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، إتصالًا هاتفيًا مساء اليوم السبت مع صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين، حيث تم بحث التطور الخاص بعدم تجديد الترخيص الممنوح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية حرص على الاستماع إلى تقييم الجانب الفلسطيني لتفاصيل وخلفية القرار المشار إليه وتداعياته المحتملة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري أكد – خلال الإتصال – أهمية استشراف كافة السبل للإبقاء على قنوات الإتصال المفتوحة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية; لاسيما خلال الفترة الحالية التي يتطلع فيها المجتمع الدولي إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وعملية السلام.