رويترز

احتفل أنطونيو كونتي بمباراته رقم 50 له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كمدرب وهو يشاهد فريقه تشيلسي يسحق وست بروميتش البيون بنتيجة 4-0 على ملعب هوثورنز اليوم السبت منزلًا بأصحاب الأرض رابع هزيمة على التوالي.

وبدأ أصحاب الأرض بشكل جيد وتم إلغاء هدف لهم تم تسجيله مبكرًا بداعي التسلل قبل أن يسجل الفارو موراتا بعد ارتداد الكرة إليه إثر تسديدة ايدن هازارد مانحًا تشيلسي التقدم في الدقيقة 17 لينطلق بعدها حامل اللقب نحو تحقيق انتصار ساحق.

ومرر موراتا الكرة بكعب قدمه إلى هازارد بعدها بست دقائق ليراوغ الأخير الحارس بن فوستر ويضاعف الغلة للضيوف.

وسدد ماركوس الونسو غير المراقب الكرة مباشرة برشاقة في الشباك إثر ركلة حرة من سيسك فابريجاس لتصبح النتيجة 3-0 قبل نهاية الشوط الأول.

وانطلق هازارد من الناحية اليسرى ليسجل هدفه الثاني في اللقاء في الدقيقة 62 مكللًا سيطرة كاملة لتشيلسي ويضاعف الضغط على توني بوليس مدرب وست بروميتش الذي لم يشاهد فريقه وهو ينتصر منذ فوزه 1-0 على بيرنلي في أغسطس (آب) الماضي.