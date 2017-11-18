بغداد - أ ش أ

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الإنتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها الدستوري، بخلاف ما يتحدث به عدد من السياسيين.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) عن العبادي قوله مساء اليوم السبت إنه تسلم اليوم بطاقة الناخب من أحد مراكز الاقتراع في بغداد، داعيا المواطنين إلى مراجعة المراكز لتسلم بطاقاتهم الإنتخابية والمشاركة في الإنتخابات في الموعد الذي حدده مجلس الوزراء.

وفي سياق آخر، قال العبادي إنه “بعد الانتهاء من (داعش)، هناك حملة لمحاربة الفساد التي تتطلب تضافر جهود الجميع للقضاء عليه مثلما قضينا على عصابات (داعش) الإرهابية”.

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم ونائبه نوري المالكي قد جددا الدعوة لإجراء الإنتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المقرر، فيما صوت مجلس الوزراء في 31 أكتوبر الماضي على إجراء الإنتخابات البرلمانية في الخامس عشر من مايو 2018.