القاهرة - أخبار مصر

أمرت نيابة النزهة، بحبس المطربة “شيما” بطلة كليب “عندى ظروف” في اتهامها بالتحريض علي الفسق والفجور وإثارة الغرائز 4 أيام على ذمة التحقيق.

وحسب التحقيقات التى يباشرها المستشار معتز زكريا أنكرت اتهامها بخدش الحياء ” قائلة أنا عملت كليب أغنى فيه مقصدش أحرض علي الإغراء” وأن المخرج هو المسؤل عن محتوى الفيديو ولم أكن أعلم بخروجه بهذا الشكل.

كانت النيابة تلقت بلاغات اتهمت شيما بالتحريض على الفسق بسبب المشاهد التى تضمنها مقطع مصور لأغنية تحت مسمى “عندي ظروف”، وطالبت بالتحقيق معها.