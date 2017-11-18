الإسماعيلية - أ ش أ

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه الأساسي مساء اليوم السبت على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية, في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي بعد غد الاثنين في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر – خلال المران – على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية, وعلى تدريب اللاعبين على مهارات التسليم والتسلم بشكل سريع, فيما أنهى الفريق مرانه بتقسيمة كبيرة ظهر من خلالها ملامح التشكيل الأساسي لمباراة الأهلي.

يذكر أن الإسماعيلي يتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة, بعدما خاض 8 مباريات, فيما يأتي الأهلي في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط, بعدما لعب 4 مباريات فقط.