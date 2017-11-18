القاهرة - اخبار مصر

اشراف/ وجدان مباشر

اعداد/ اميرة ماهر

رسائل أمل وطمأنة حملتها كلمات الرئيس السيسي للشعب المصري خلال افتتاحه اليوم عدة مشروعات تنموية بمحافظة كفر الشيخ.. حيث أكد الرئيس السيسي على حق مصر الثابت في مياه النيل وعدم السماح المساس به..

السيسي : لا أحد يستطيع المساس بحصة مصر المائية

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بزيارة محافطة كفر الشيخ، حيث افتتح سيادته المرحلة الأولي من المزرعة السمكية المتكاملة بمنطقة غليون، على مساحة نحو 4000 فدان، والتي تعد أكبر مشاريع الاستزراع السمكي بالشرق الأوسط وافريقيا. كما افتتح السيد الرئيس بعض المشروعات التنموية الأخري عبر الفيديو كونفرنس.

بالصور .. السيسي يفتتح عددا من المشروعات التنموية بكفر الشيخ

وعشية الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والمقرر عقده بالقاهرة غدا الأحد لبحث سبل التصدى للتدخلات الإيرانية وتقويضها للأمن والسلم العربى واتخاذ ما يلزم حيال ذلك. .. عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني التطورات الإقليمية

كما استقبل شكري وزير خارجية جيبوتي “محمود علي يوسف”، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، حيث تناول اللقاء متابعة مسار العلاقات الثنائية بين الدولتين ..وأكد شكري على الأهمية التي توليها مصر لتنمية التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، حيث تستضيف مصر اجتماعا يومي 11 و12 ديسمبر 2017 لكبار المسؤولين بتلك الدول لبحث سيب تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها..

شكري يبحث مع نظيره الجيبوتي التعاون الثنائي

ترأس المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت اجتماعاً لمجلس ادارة صندوق تطوير التعليم،

واستعرض اﻻجتماع عدد من الموضوعات التى تتعلق بالنهوض بملف التعليم والتأكيد على اهتمام لدولة بملف التعليم الفنى، وسبل تطويره

إسماعيل يبحث آليات تطوير التعليم

من جانبها .. أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن التعليم قضية أمن قومي توليها الدولة أهمية بالغة وأن الاستثمار في هذا الجانب هو أفضل استثمار يمكن أن تنفقه الدولة من اجل تقدمها ورقيها، مشيرة إلى أن الحكومة توجه 7.2 مليار جنيه استثمارات لتطوير قطاع التعليم قبل الجامعى.

السعيد: 7.2 مليار جنيه استثمارات لتطوير التعليم

تفقد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، موقع حقل “ظهر” العملاق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط بمحافظة بورسعيد ، وأشار الوزير إلى أن نجاح قطاع البترول في تنفيذ المرحلة الأولى من حقل ظهر للغاز الطبيعي في وقت قياسي مقارنة بالاكتشافات المماثلة في دول العالم

الملا يتفقد موقع “ظهر” ويشارك العاملين الاحتفال بعيد البترول

اكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خلال مشاركته بمؤتمر التغيرات المناخية في ألمانيا.. ضرورة الحفاظ علي حقوق دول المصبات وان يكون ضمن توصيات المؤتمر ما يفيد ضرورة التنسيق الكامل حال تنفيذ المنشاءت والسدود في بلاد المنابع مع دول المصب وان تلتزم دول المنبع بالاعراف والقوانين الدوليه بحيث تتم التنميه في هذة الدول دون اضرار بحقوق دول المصب..

وزير الري يشارك في اختتام مؤتمر التغيرات المناخية بألمانيا

رياضيا .. تأهلت بطلة العالم نور الشربيني, والمصنفة الثانية عالميا رنيم الوليلى للمباراة النهائية لبطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش بعد مواجهتين قويتين في نصف النهائي.

نهائي مصري لبطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش

كما تأهل نجم الاسكواش المصري محمد الشوربجي، إلى نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة بعد فوزه في مباراة على شقيقة الأصغر مروان الشوربجي..

الشوربجي يهزم شقيقه ويتأهل لنهائي هونج كونج للأسكواش

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