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استعاد المهاجم لويس سواريز ذاكرة التهديف، وسجل هدفين اليوم السبت ليقود فريقه برشلونة لتخطي مضيفه ليجانيس 3-0 على ملعب “بوتاركي”، في الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز سواريز هدفي اللقاء (ق28 و60)، بعد متابعته لكرتين ارتدتا من حارس صاحب الضيافة، إيفان كوييار، فيما أضاف البرازيلي باولينيو ثالث الأهداف، مستغلًا اضطرابًا دفاعيًا داخل المنطقة (ق90).

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة، معززًا إنفراده بقمة جدول الترتيب، بفارق 7 نقاط عن وصيفه فالنسيا الذي سيحل ضيفًا على إسبانيول غدًا الأحد.

وفي المقابل، مني ليجانيس بخسارته الثالثة على التوالي والخامسة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 17 نقطة، وضعته بشكل مؤقت في المرتبة 9.