أخبار مصر - حموده كامل

حضر الدكتور محمد سلطان محافظ اﻹسكندرية اليوم السبت حفل استقبال جيامباولو كانتيني سفير إيطاليا الجديد لدي جمهورية مصر العربية، وقنصل عام إيطاليا بالإسكندرية، وذلك في إطار تطوير سبل التعاون والعلاقات التي تربط بين البلدين، وبحضور السادة قناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي بالإسكندرية.

ورحب المحافظ بالسفير والقنصل العام لدولة إيطاليا مؤكدا أن هذا يأتي كخطوة هامة نحو إستعادة العلاقات الثنائية المميزة والتاريخية، وأوضح أن العلاقات بين البلدين مصر وإيطاليا قد إزدادات قوتها حتي العصر الحديث ليس فقط بفضل البحر المتوسط الذي يجمعنا، ولكن بسبب الحضور المميز والكثيف للجالية الإيطالية في مدينتي الإسكندرية والقاهرة في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين.

وأشار المحافظ أن إيطاليا هي ثاني شريك إقتصادي لمصر علي المستوي العالمي، وأول شريك تجاري علي المستوى الأوروبي، ويأمل تطوير العلاقات الثنائية بين إيطاليا والإسكندرية من خلال إقامة علاقة تآخي بين الإسكندرية وإحدي المدن الإيطالية.

من جانبه أكد السفير الإيطالي أن هناك ارتباطا تاريخيا بين الإسكندرية وإيطاليا منذ زمن بعيد فهناك آثارا إيطالية بها والتي كانت مسقط رأس لعظماء إيطاليين من الأدباء وغيرهم، وأوضح أن أول زيارة له بعد توليه منصبه منذ شهرين توجه فيها إلى الإسكندرية.

وأشار السفير أننا نأمل إلي زيادة الاهتمام بالجالية الإيطالية الموجودة فى الإسكندرية وأماكنهم الخاصة مثل الملجأ الإيطالي، ومعهد دومبسكو الذى يقوم بتجهيز العمالة على أحدث المستويات الأوروبية لسد حاجة سوق العمل المصرى، بالإضافة إلى الكثير من الأماكن الأخرى الموجودة فى المحافظة.