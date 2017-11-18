رام الله - أ ش أ

اكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية صائب عريقات “إننا أبلغنا واشنطن أننا سنعلق كل اتصالاتنا مع الإدارة الأمريكية إذا أغلقت الأخيرة مكتبنا في واشنطن”.

وأضاف عريقات, في تصريح: “أبلغنا واشنطن بأننا نرفض بشدة رفض تجديد ترخيص فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية, وسنقوم بتعليق كل الاتصالات مع الإدارة الأمريكية إذا لم يتم تجديد الترخيص”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد هدد منظمة التحرير الفلسطينية بإغلاق بعثتها في واشنطن في حال جرى مقاضاة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية, وما لم تدخل في مفاوضات سلام جدية مع “إسرائيل”.

ونقلت وكالة (أسوشيتد برس) عن تيلرسون قوله إن الفلسطينيين سينتهكون قانونا أمريكيا ينص على ضرورة غلق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية إذا ما دفعوا المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائم بحق الفلسطينيين.