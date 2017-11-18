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واصل المهاجم المصري الدولي الفذ محمد صلاح تألقه وممارسة هوايته في هز الشباك مع فريقه ليفربول، وأحرز ثنائية ليقود الفريق إلى فوز ثمين 3-0 على ساوثامبتون اليوم السبت، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعلى إستاد “آنفيلد”، واصل صلاح تألقه في الموسم الحالي وسجل هدفين ليقود ليفربول إلى الفوز الثالث على التوالي ليرفع الفريق رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف فقط أمام آرسنال.

كما رفع صلاح رصيده إلى تسعة، أهداف ليقفز إلى صدارة قائمة هدافي المسابقة بفارق هدف واحد أمام مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، ومهاجم توتنهام، هاري كين، الذي فشل اليوم في هز شباك آرسنال.