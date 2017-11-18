القاهرة - أخبار مصر

ترأس المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت اجتماعاً لمجلس ادارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور وزراء اﻻستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، واﻻتصاﻻت، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، ومجلس ادارة الصندوق.

واستعرض اﻻجتماع عدد من الموضوعات التى تتعلق بالنهوض بملف التعليم فى مصر والمقترحات التى تسهم بقدر كبير فى الارتقاء بهذا القطاع الحيوى، ودور صندوق تطوير التعليم فى هذا الصدد باعتباره المتلقى لعدد من الافكار والمشروعات التى تتبنى حلولاً غير تقليدية فى هذا الاطار، فضلاً دور الصندوق فى القيام بدراسة تلك الافكار والمشروعات وفرزها وترتيبها بما يتماشى مع الخطط والأولويات وفق رؤية مصر 2030.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على اهتمام الدولة بملف التعليم الفنى، وسبل تطويره والارتقاء بأسلوب الاداء داخل مؤسساته بمختلف تخصصاتها، مع التركيز ايضاً على عنصر التدريب وربط المدارس الفنية بالمناطق الصناعية بما يسهم فى الاستفادة من الامكانيات المتاحة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وفى هذا الاطار تم مناقشة واستعرض الموقف الخاص بتشغيل المجمع التكنولوجى المتكامل فى كل من اسيوط والفيوم، فضلاً عن ما يتعلق بدعم وتطوير عدد من المدارس الصناعية على مستوى الجمهورية ومشروع تطوير المعاهد الفنية للتمريض.