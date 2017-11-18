بوينوس ايرس - (أ ف ب)

واصل الجيش الأرجنتيني السبت البحث عن الغواصة العسكرية (آرا سان خوان) وطاقمها الذي يضم 44 شخصا بعد فُقدان الاتصال بها قبل أيام.

وأوضحت البحرية الأرجنتينية أن آخر اتصال بالغواصة كان صباح الأربعاء ما دفع بوينوس ايرس إلى إطلاق عملية بحث جوية وبحرية عنها.

وكتب الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري على صفحته بموقع “تويتر” السبت “سنقوم بكل ما يلزم للعثور على الغواصة في أقرب وقت ممكن”.

وكانت الغواصة من طراز “تي آر-1700″ عائدة من مهمة دورية في أوشوايا الواقعة في أقصى نقطة جنوبا في أميركا الجنوبية إلى قاعدتها في مار ديل بلاتا (نحو 400 كلم جنوب بوينوس ايرس).

ويضم أفراد الطاقم أول أمرأة أرجنتينية برتبة ضابط غواصة وهي إليانا كراوزيك (35 عاما).

و”سان خوان” هي واحدة من ثلاث غواصات في الأسطول الأرجنتيني، ويبلغ طول الغواصة ألمانية الصنع 65 مترا وعرضها سبعة أمتار وتم إطلاقها عام 1983 ، وتم تجديدها بين العامين 2007 و2014 لتمديد صلاحية عملها نحو 30 عاما.