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عزز فريق بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، عبر الفوز على ضيفه أوجسبورج 3-0 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

وفي مباريات أخرى فاز فولفسبورج على فرايبورج 3-1 وماينز على كولون 1-0، فيما تعادل باير ليفركوزن مع لايبزج 2-2، كما تعادل هوفنهايم مع ضيفه إينتراخت فرانكفورت 1-1.

وعلى ملعب أليانز أرينا، يدين بايرن بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 38 و49، بعد أن افتتح صانع اللعب التشيلي أرتورو فيدال التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة 31.

وحقق بايرن فوزه الخامس على التوالي، والتاسع له هذا الموسم، مقابل تعادلين وهزيمة واحدة، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 29 نقطة، وتجمد رصيد أوجسبورج عند 16 نقطة في المركز العاشر.