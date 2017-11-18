بيروت - رويترز

نقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن سعيد توكلي المدير العام لشركة نقل الغاز الإيرانية قوله اليوم السبت إن إيران صدرت 1.2 مليار متر مكعب من الغاز إلى العراق منذ أواخر يونيو (حزيران).

وقال توكلي إن إيران خططت لتصدير ما يصل إلى 25 مليون متر مكعب من الغاز إلى بغداد كل يوم.

ووقع البلدان على إتفاق في عام 2013 يلزم إيران بمد محطات الكهرباء العراقية بالوقود لكن مسؤولين قالوا إن ضعف الأمن في العراق أعاق التنفيذ.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في يونيو (حزيران) أن إيران وقعت على عقدين لتصدير الغاز أحدهما للعاصمة العراقية بغداد والآخر لمدينة البصرة في جنوب البلاد.

وقال توكلي اليوم السبت إن تزويد البصرة بما يصل إلى 25 مليون متر مكعب من الغاز يوميا سيبدأ قريبا.

وتصدر إيران التي تملك احتياطات غاز ضخمة بجانب مواردها النفطية كميات متواضعة من الغاز إلى تركيا لكن الإنتاج واجه صعوبات في الحفاظ على وتيرته مع ازدياد الاستهلاك المحلي.

ويقول خبراء إن سنوات من العقوبات الغربية على البرنامج النووي الإيراني أعاق تطوير مشروعات الغاز. وجرى رفع بعض العقوبات منذ أبرمت إيران الإتفاق النووي مع قوى غربية.