الخرطوم - أ ش أ

تم اليوم السبت افتتاح النسخة الثانية لـ”ملتقى الخرطوم للشعر العربي والإفريقي” بالعاصمة السودانية، الذي ينظمه مجلس الشباب العربي والإفريقي في إطار فعاليات جائزة “أفرابيا”، ويستمر حتى يوم 21 من نوفمبر الجاري، بمشاركة مصر.

وأوضح أمين عام مجلس الشباب العربي والإفريقي الدكتور عوض حسن،إنه يشارك في الملتقى شعراء وأدباء وكتاب من 12 دولة عربية وإفريقية; هي: مصر والسودان والعراق والأردن وتونس والإمارات وليبيا والسعودية والبحرين وسوريا وتشاد والسنغال.

وأضاف أن فعاليات الملتقى تتضمن تنظيم منتدى حول الشعر ودوره في نشر السلم وتمتين أواصر المحبة.

وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم بالنادي الدبلوماسي بالخرطوم، مساعد الرئيس السوداني عبد الرحمن الصادق المهدي، ووزير الثقافة السوداني الطيب حسن بدوي.