القاهرة - اخبارمصر

فاز النادي المصري بهدف دون رد على المقاولون العرب فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الدورى العام.

بهذا الفوز يرتفع رصيد المصرى إلى النقطة الـ 19 بالمركز الثاني الذى احتله الزمالك مؤقتا أمس بعد فوزه على النصر بهدفين.. بينما تجمد رصيد فريق المقاولون العرب عند النقطة الـ 156 بالمركز الرابع.

سجل هدف اللقاء الوحيد أحمد شكرى للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 69 من عمر اللقاء احتسبها حكم اللقاء محمد معروف.