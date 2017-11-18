بغداد - أ ش أ

جدد الرئيس العراقي فؤاد معصوم ونائبه نوري المالكي الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المقرر.

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية – في بيان لها اليوم السبت – إن معصوم استقبل اليوم في بغداد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي, وبحث اللقاء التطورات السياسية في البلاد والمنطقة وسبل مواصلة الانتصارات البطولية التي حققتها القوات المسلحة على تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت الرئاسة أن معصوم والمالكي ناقشا ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية ودعوة بغداد وأربيل لبدء حوار لإنهاء الأزمة الراهنة, كما أكدا أهمية تعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية على أساس التفاهم والتمسك بالدستور.

كان مجلس الوزراء العراقي قد صوت في 31 أكتوبر الماضي على إجراء الانتخابات البرلمانية في الخامس عشر من مايو 2018.